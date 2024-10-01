11 شهيدا في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس

استُشهد 11 فلسطينيًا بينهم امرأة وطفلة، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة تؤوي نازحين من عائلة زنون غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا بينهم امرأة وطفلة، وإصابة آخرين، نُقلوا إلى مستشفى ناصر.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ361 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و101 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و638 شهيدًا، و96 ألفًا و460 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



