برشلونة يستعيد توازنه في دوري الأبطال بخماسية أمام يونج بويز

استعاد برشلونة الإسباني توازنه في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الكبير على حساب ضيفه يونج بويز السويسري بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في شكلها الجديد.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى تعديلات على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب جميع الفريق في مرحلة الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الثمان الأولى مباشرة لدور الـ16 فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع حتى 24 بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 8 فرق أخرى لدور الـ16.

تقدم برشلونة مبكرًا عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 8، ثم أضاف رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 34، أتبعه إينييجو مارتينيز بالهدف الثالث في الدقيقة 37، ثم عاد ليفاندوفسكي في الدقيقة 51 وسجل الهدف الرابع للفريق الكتالوني، فيما سجل محمد كمارا الهدف الخامس بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 81 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 3 في جدول الترتيب، بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام موناكو الفرنسي 2-1، فيما بقي يونج بويز بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى على ملعبه من أستون فيلا الإنجليزي 0-3.