ناقش رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مع سفير روسيا الاتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف الأوضاع السياسية في العراق وسوريا والمنطقة



السفير الروسي لدى العراق يبحث مع مسؤولي الإقليم أخر المستجدات في المنطقة

كما بحث الطرفان المخاطر والتحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي وضرورة ايجاد الحلول لوقف التصعيد في المنطقة.

وأكد الجانبان ضرورة حل المشكلات العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد فضلا عن بحث ملف الانتخابات البرلمانية الكردستانية المقرر اجراؤها في 20 أكتوبر.

وفي لقاء منفصل بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع سفير روسيا الاتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف اخر المستجدات التي تشهدها المنطقة.

السفير الروسي لدى العراق يبحث مع مسؤولي الإقليم أخر المستجدات في المنطقة

وخلال الاجتماع، تبادل الرجلان وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وروسيا، إلى جانب مستجدات الأوضاع بشكل عام في العراق والمنطقة.

وتطرق الجانبان إلى الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات برلمان كردستان، مع التشديد على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن خال من أي خروقات.



كذلك شهد الاجتماع تأكيدا متبادلا على أهمية حل القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل وفقا للدستور العراقي.