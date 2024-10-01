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انقلاب أتوبيس وإصابة 14 شخصا بالجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 2:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 2:45 م

أصيب 14 شخصا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة أتوبيس أعلى الطريق الدائري قبل منطقة الرماية في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة أتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الأتوبيس، ونتج عن الحادث إصابة 14 شخصا، نقلوا إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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