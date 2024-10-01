إيران تلغي جميع الرحلات الجوية بعد هجومها على إسرائيل

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني، إلغاء الرحلات الجوية في أنحاء البلاد حتى العاشرة من صباح الغد بالتوقيت المحلي، وذلك في أعقاب الهجوم على إسرائيل.

وصرح المتحدث باسم مؤسسة الطيران المدني في إيران جعفر يازرلو، بأنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في انحاء البلاد حتى الساعة العاشرة من صباح الأربعاء لحماية سلامة وأمان الطيران نظرا إلى الوضع في المنطقة والهجمات الصاروخية، بحسب وكالة إيرنا الإيرانية.

وأضاف أن المعلومات اللازمة حول رحلات المسافرين، ستعلن من قبل مؤسسة الطيران المدني خلال الساعات المقبلة.

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه ضرب أهدافًا عسكرية وصفها بالمهمة بعشرات الصواريخ في الأراضي المحتلة (في إشارة إلى إسرائيل).

وأضاف في بيان، أن العملية التي نفذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، موضحًا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على "الأراضي المحتلة".

ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.