إدارة ترامب تجمد تمويل مشروع نفق سكك حديدية في نيويورك

قال مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض روس فوت اليوم الأربعاء إنه قرر تجميد قرار تخصيص 18 مليار دولار لتمويل مشروعي نفق هدسون للسكك الحديدية ومترو الأنفاق في الجادة الثانية بمدينة نيويورك، مع حصول عمال وزارة النقل المرتبطين بالمشروعين على إجازة كجزء من الإغلاق الحكومي الذي تشهده الولايات المتحدة حاليا.

وقال فوت عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس أن قرار التجميد جاء نتيجة اعتقاد الإدارة بأن الأموال "مبنية على مبادئ التنوع والإنصاف والشمول غير الدستورية"، في إشارة إلى برنامج التنوع والإنصاف والشمول الذي ألغاه الرئيس دونالد ترامب.

لكن مسؤولاً في الإدارة، غير مخول له بمناقشة الأمر علناً وأصر على عدم الكشف عن هويته، قال إن الإغلاق الحكومي الذي بدأ منتصف الليل يعني أن موظفي الوزارة المسؤولين عن تعويض العمال في المشاريع قد أُوقفوا عن العمل مؤقتاً، وبالتالي تم حجب الأموال.