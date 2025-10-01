تصاعد المخاوف الأمنية بجامعة المكسيك الوطنية إثر جريمة قتل وسلسلة تهديدات

أُلغيت الدراسة أو نُقلت إلى التعليم عبر الإنترنت هذا الأسبوع في أكثر من نصف الكليات التابعة للجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، بسبب مخاوف أمنية أعقبت مقتل طالبة في إحدى المدارس الثانوية التابعة للجامعة وتلقي سلسلة من التهديدات.

وتعهد رئيس الجامعة، وهي أبرز مؤسسة تعليمية في البلاد، يوم الثلاثاء بتعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف الدعم النفسي المتاح للطلاب.

وشهد الجامعة على مدى سنوات حوادث عنف قائمة على النوع الاجتماعي، وهي تحقق الآن في تهديدات وجهت ضد عدد من الأستاذات الجامعيات، إضافة إلى مقتل طالبة /16 عاما/ الأسبوع الماضي في حرم مدرسة العلوم والإنسانيات (الفرع الجنوبي).

وقال المستشار العام للجامعة، هوجو كونتشا، الثلاثاء، إن الجامعة أبلغت مكتب الادعاء في مكسيكو سيتي بنحو 12 تهديدا. وأوضح أن أخطرها كانت التهديدات المرسلة عبر البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي ضد أربع أستاذات في قسم الكيمياء فقط لـ"كونهن نساء"، في إشارة إلى الهجوم المميت الأسبوع الماضي.

وتحتجز السلطات مشتبها به في جريمة القتل. وهو شاب /19 عاما/ يرقد في المستشفى بعد أن قفز من مبنى أثناء محاولته الفرار.