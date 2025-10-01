 وزارة داخلية كوريا الجنوبية تعلن تدمير نظام تخزين الوثائق الحكومي في الحريق بمركز المعلومات - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 1:04 م القاهرة
وزارة داخلية كوريا الجنوبية تعلن تدمير نظام تخزين الوثائق الحكومي في الحريق بمركز المعلومات

سول - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 12:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 12:56 م

أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء تدمير نظام تخزين الوثائق الرسمية في الحريق الذي وقع بوكالة إدارة البيانات الأسبوع الماضي، مما قضى على وثائق عمل 750 ألف موظف حكومي في البلاد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إن مستودع البيانات السحابي، الذي يعرف بـ جي درايف، / محرك البحث جى / كان ضمن 96 نظاما احترقت في الحريق الذي وقع في هيئة موارد المعلومات الوطنية في دايجون، على بعد 140 كيلومترا جنوب سول.

ونظرا لعدم وجود نسخة من النظام خارجيا، فقد تم فقدان جميع الوثائق المخزنة في المستودع. ويشار إلى أنه طٌلب من العاملين الحكوميين حفظ جميع الوثائق ذات الصلة بالعمل في مستودع " جي درايف" منذ 2018 بدلا من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

من ناحية أخرى، تم إعادة عمل 101 من 647 خدمة تضررت من الحريق الذي وقع الجمعة الماضية.

