روسيا تعلن اندلاع حريق كبير آخر في مصفاة نفط

اندلع حريق كبير في مصفاة نفط بمدينة ياروسلافل الروسية، التي تقع على بعد 300 كيلومتر شمال شرق موسكو، إلا أن حاكم المنطقة قال إن الحريق لم يكن ناجما عن هجوم بطائرة مسيّرة.

وكتب ميخائيل يفراييف حاكم ياروسلافل، في منشور له على منصة "تليجرام"، اليوم الأربعاء: "لم يتم رصد أي هجوم بطائرة مسيّرة اليوم"، مضيفا أن الحريق نتج عن أسباب فنية بحتة.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الأوكراني حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، أبلغ السكان عن رؤية ألسنة لهب كثيفة متصاعدة، وسحابة دخان كبيرة فوق المصنع.

جدير بالذكر أن مصفاة سلافنفط-ياروسلافنفطيورجسينتيز، التي تصل طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 15 مليون طن سنويا، تعد واحدة من أكبر المصافي في روسيا، والأكبر في الجزء الشمالي من القطاع الأوروبي من البلاد.

وفي حال استمر توقف المنشأة عن العمل لفترة طويلة، فإنه من المحتمل أن يتفاقم نقص إمدادات الوقود في روسيا.