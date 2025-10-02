أرسنال يواصل انتصاراته في دوري أبطال أوروبا ويهزم أولمبياكوس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل فريق أرسنال الإنجليزي انطلاقته المميزة على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهزم أولمبياكوس اليوناني 2 / صفر في الجولة الثانية.

وسجل الهدف الأول، المهاجم البرازيلي جابرييل مارتينللي في الدقيقة 12 بعدما تابع عرضية السويدي فيكتور جيوكيريس، التي تجاوزت حارس المرمى في هجمة سريعة للفريق الإنجليزي.

وأحرز الهدف الثاني بوكايو ساكا في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تمريرة من النرويجي مارتن أوديجارد.

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بينما بقي أولمبياكوس في المركز 27 برصيد نقطة وحيدة.

وكان أرسنال قد فاز في الجولة الأولى على أتلتيك بلباو الإسباني بنتيجة 2 / صفر، بينما كان أولمبياكوس قد تعادل مع بافوس القبرصي صفر/ صفر