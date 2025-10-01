 وزير العدل يعارض ملاحظة الرئاسة بشأن إضافة تدابير احترازية جديدة: بدائل الحبس الاحتياطي كافية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 6:35 م القاهرة
وزير العدل يعارض ملاحظة الرئاسة بشأن إضافة تدابير احترازية جديدة: بدائل الحبس الاحتياطي كافية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية


نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 6:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 6:28 م

رفض المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة ١١٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي.

وأكد أن البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أي بدائل أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المعقود اليوم الأول من أكتوبر ٢٠٢٥ برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية.

