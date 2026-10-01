محكمة يابانية تمنح الحماية القانونية للأصوات البشرية في قضية توليد صوت بالذكاء الاصطناعي

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منحت محكمة طوكيو الحماية القانونية لصوت بشري في قضية طالب فيها مؤدي أصوات ياباني شهير في مجال الأنمي منصة تيك توك بإغلاق حساب بسبب استخدام غير قانوني لنسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي تماثل صوته المميز من طبقة الباريتون.

ويعد قرار محكمة طوكيو الجزئية، الذي صدر أمس الأربعاء، الأول الذي يعترف بحق الصوت الشخصي في اليابان.

ويمثل القرار أنباء جيدة للكثير من المؤدين للأصوات في مجال الأنمي، في الوقت الذي تتزايد مخاوفهم بشأن استخدام نسخ مولدة بالذكاء الاصطناعي من أصواتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المدعي عليه كينجيرو تسودا، إن مشغلا مجهولا لحساب على تيك توك يحمل اسم "نانامي" حقق أرباحا بصورة غير قانونية من خلال جذب المشاهدات باستخدام صوته في أكثر من 180 مقطع فيديو بشأن الأساطير الحضرية والظواهر الخارقة للطبيعة، وطالب بحذف هذا المحتوى.

وتابع القاضي ايا تاكاهاشي، وفقا لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أب): "الصوت البشري يعد رمزا للشخصية الفردية مثل الصورة الشخصية".

وأضاف المتهم إن مقاطع الفيديو تستخدم صوتا مولدا بالذكاء الاصطناعي يبدو مثل صوت تسودا، ولكنه ليس صوته الحقيقي، مضيفا أن الفيديوهات لا تضر بسمعة الممثل كمؤدي أصوات.