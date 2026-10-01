وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 330 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وقال البيان: "اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات، بريانسك، وبيلجورود، وسمولينسك، وكالوجا، وتولا، وكورسك، وتفير، وليبيتسك، وأوريول، وتامبوف وأستراخان، ومقاطعة موسكو وجمهورية القرم وفوق البحر الأسود"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت 3 قنابل جوية موجهة، وصاروخا من منظومة "هيمارس" أمريكية الصنع، و768 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين".

ومن جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 87 من أصل 107 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 107 طائرات مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريول وميليروفو وبريانسك وشاتالوفو الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وكشف البيان، عن صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 87 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.