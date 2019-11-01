القضاء اللبناني يحكم بالإعدام على 8 أشخاص لإدانتهم بتفجير مسجدين في طرابلس

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أصدر القضاء اللبناني حكما بإعدام 8 أشخاص، وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة تفجير مسجدين في مدينة طرابلس (شمالي لبنان) في أغسطس من العام 2013، على نحو أسفر عن مقتل 47 شخصا وإصابة قرابة 500 شخص آخرين.

وصدر الحكم عن المجلس العدلي في جلسته المنعقدة مساء اليوم برئاسة القاضي جوزيف سماحة، متضمنا 7 متهمين هاربين شملهم الحكم بصورة غيابية، ومتهم واحد محبوس على ذمة القضية صدر بحقه الحكم حضوريا.

كما تضمن الحكم معاقبة متهم واحد بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وإعفاء متهم آخر من العقوبة بعد إدانته بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، وتبرئة 4 متهمين نظرا لعدم كفاية الأدلة.

وتضمن الحكم أيضا معاقبة متهم بالحبس لمدة سنتين، وتغريم متهم آخر مبلغ مليون ليرة لبنانية (666 دولارا) بديلا عن العقوبة المقضي بها ضده بالحبس لمدة سنة واحدة.

ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.

وشهدت مدينة طرابلس في 23 أغسطس 2013 تفجيرين هائلين استهدفا مسجدي التقوى والسلام، أثناء صلاة الجمعة، وذلك بواسطة سيارتين مفخختين.