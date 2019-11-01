ديوكوفيتش يواجه تسيتسيباس في ربع نهائي بطولة باريس للتنس

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول للمرة الثامنة في مسيرته إلى ربع نهائي دورة باريس للتنس آخر دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه الخميس في الدور الثالث على البريطاني كايل ادموند بمجموعتين دون رد، جاءتا بواقع 7-6 و6-1، وضرب موعدًا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

واحتاج ديوكوفيتش الذي سيخسر في نهاية الأسبوع صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لمصلحة الإسباني رافايل نادال، إلى سبعة أشواط ليحسم المجموعة الأولى لصالحه، قبل أن يحسم المجموعة الثانية بسهولة ويفوز بالمباراة.

ويسعى الصربي، المتوج بلقب 16 بطولة كبرى، إلى تحقيق لقبه الخامس في بيرسي، لكن عليه بداية التخلص من منافسه الشرس تسيتسيباس السابع المتفوق عليه في مجموع المواجهات بينهما بنتيجة 2-1.

وكان تسيتسيباس فاز في الدور الثالث على الأسترالي أليكس دي مينور بسهولة بنتيجة 6-3 و6-4، ليضع حدًا لآمال الأخير بالتأهل إلى دورة الماسترز للرجال في لندن الشهر المقبل.

وقال ديوكوفيتش الذي كان مريضًا في مطلع الـسبوع الحالي: «كان الأمر جيدًا، لم أكن أشعر بالراحة في المجموعة الأولى، آمل أن أقدم أداء أفضل في مباراتي المقبلة».

كما يأمل ديوكوفيتش أن يعادل رقم الأمريكي بيت سامبراس بإنهائه عامه السادس كأفضل لاعب في العالم، غير أن نادال بإمكانه أن يقف حجر عثرة في طريق تحقيقه لهذا الإنجاز، في حال نجح في الفوز بلقب الدورة الفرنسية.

ويلعب نادال في وقت لاحق في الدور الثالث مع السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام.

وأسقط البلغاري جريجور ديميتروف المصنف ثالثًا عالميًا سابقًا منافسه النمساوي دومينيك تييم المصنف خامسًا في الدورة بنتيجة 6-3 و6-2، وبلغ الدور ربع النهائي في باريس للمرة الأولى في مسيرته.

كما تأهل ديميتروف إلى ربع نهائي إحدى دورات الماسترز للمرة الأولى منذ أن وصل إلى الدور ذاته في دورة كندا المفتوحة العام الماضي.

وقارع البلغاري ابن الـ 28 عامًا منافسه تييم وصيف بطولة رولان جاروس الفرنسية مرتين الذي بدا عليه التعب جراء فوزه الأسبوع الماضي على أرضه بلقب دورة فيينا النمساوية.

ويلعب ديميتروف في ربع النهائي أمام التشيلي كريستيان جارين الفائز على الفرنسي جيريمي شاردي 6-7 (4-7) و6-4 و7-6 (8-6).