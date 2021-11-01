قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العالم يعيش حالة من الطوارئ الآن، لافتًا إلى أهمية تطبيق القيم التي وصلت إليها اتفاقية باريس منذ 6 سنوات وهي: الطموح والتضامن والثقة.



وأضاف في كلمة خلال اجتماع الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26) بجلاسكو، اليوم الاثنين، أن البعض نسي تلك القيم والبعض أراد الابتعاد عنها، مشددًا على أهمية إبقاء الأسرة الدولية متحدة لمواصلة النضال.



وأشار إلى أن الهدف هو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة حتى نهاية القرن الجاري، معقبًا: «نعرف أننا لسنا قريبين من هذا الهدف، وخاصة أن تقرير الأمم المتحدة يقول إن مسلكنا يقود إلى 2.7 درجة».



ولفت إلى أهمية تنفيذ التعهدات واتخاذ جهود تقلص هذه الثغرة، أو وضع استراتيجية وطنية تعطي مصداقية للوفاء بالهدف الخاص بارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة، مؤكدًا أنه لا يقلل من صعوبة التنفيذ.



وتابع: «علينا أن ننفذ الصفقة الخضراء في الاتحاد الأوروبي، نحن في تحول طاقي اقتصادي هذا التحول يجب أن يكون عادلا ومواكبا اجتماعيا لأنه يسمح بخلق فرص جديدة من خلال ابتكارات جديدة وبناء قطاعات جديدة».



وأردف: «في هذه القمة يجب أن نرى الملوثين الأكبر الذين لديهم استراتيجية غير متماشية مع هدف الـ1.5 درجة، وعلى هؤلاء الملوثين زيادة تعهداتهم».