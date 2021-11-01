وزير الصحة النمساوي يحذر من التجمعات في عيد الهالوين

دعا فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي المواطنين إلى الحذر خلال التجمعات في احتفال البلاد بعيد الهالوين بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

وقال موكشتاين -في تصريح اليوم الأحد- إنه يعرب عن تعاطفه مع أسر وفيات كورونا وينصح بالتطعيم كوقاية.

ودعا الوزير إلى توخي اليقظة بشكل خاص وحماية النفس من العدوى قدر الإمكان من خلال ارتداء الكمامات الطبية والتأكد من أن جميع الحاضرين لأي مناسبة قد تم فحصهم أو تلقيحهم أو شفائهم.

وأضاف موكشتاين أن الآلاف من الأشخاص في هذا البلد فقدوا أقاربهم في الأشهر القليلة الماضية بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى توفر اللقاح بشكل كافٍ "ونحن قادرون على حماية أنفسنا على أفضل وجه ممكن".