مركز «جماليا» الروسي: لا توجد أي شكاوى من آثار جانبية للقاح «سبوتنيك V»

قال مدير مركز "جاماليا" الروسي، المطور للقاح "سبوتنيك V" ألكسندر جينتسبرج، "إنه لم يتم تسجيل شكاوى بشأن آثار جانبية لمتلقي هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حتى بين من تلقوا جرعة ثالثة معززة".

وأضاف جينتسبرج - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الاثنين/ - "لا توجد حاليا أي شكاوى حول آثار جانبية من اللقاح، وخصوصا بين من تلقوا جرعة ثالثة".

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أعلن الخميس الماضي أن المنتجين الروس يخططون لإنتاج أكثر من 300 مليون جرعة من جميع اللقاحات ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن مخزون اللقاحات في روسيا يكفي لمدة شهرين على الأقل.

وقال مسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة الروسية مؤخرا: "إنه تم بالفعل طرح حوالي 95 مليون جرعة من جميع اللقاحات، بما في ذلك "سبوتنيك لايت" (لقاح الجرعة الواحدة) للتداول المدني".