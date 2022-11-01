تقييد حساب مغني الراب الأمريكي كاني ويست على إنستجرام لانتهاكه سياسات المنصة

تم تقييد حساب مغني الراب الأمريكي كانييه ويست على إنستجرام مؤقتا لمدة 30 يوما بعد انتهاكه سياسات المنصة.



ولن يتمكن كانييه من كتابة المنشورات أو التعليق أو إرسال رسائل مباشرة خلال هذه الفترة، وتم حذف محتوى من حسابه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).



يأتي ذلك بينما يستمر ويست في مواجهة رد فعل عنيف بسبب تعليقات معادية للسامية نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي.



وتم إخراجه الأسبوع الماضي من مكتب لوس أنجليس لعلامة "سكيتشرز" الجارية، كما استغنت عنه شركة "أديداس" في خطوة كلفته وضعه كملياردير.



واستخدم ويست منصة الرسائل البديلة "بارلير" التي يسعى لشرائها، لإعلان فرض إنستجرام عقوبه ضده مجددا.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مغني الراب أدلى بتصريح مهين عن "رجال وسيدات الأعمال اليهود" في محادثة سجلها ونشرها عبر صحفته.