رئيس وزراء أرمينيا يزور إيران على رأس وفد سياسي واقتصادي

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وصل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس إبراهيم رئيسي.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن باشينيان وصل على رأس وفد سياسي واقتصادي. واستقبله لدى وصوله نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة التخطيط والميزانية مسعود مير کاظمي.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس الإيراني رئيس وزراء أرمينيا، رسميا، في مجمع سعد آباد الثقافي-التاريخي، حيث سيتم إجراء محادثات ثنائية، والتوقيع على وثائق التعاون بين مسؤولي البلدين.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان زار أرمينيا قبل فترة، حيث التقى باشينيان.

وأكد الوزير خلال الزيارة أهمية تطوير العلاقات مع أرمينيا، ودعم إيران لإرساء دعائم سلام دائم بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، وحل الخلافات الحدودية.

كما أشار عبداللهيان إلى معارضة إيران لوجود قوات أجنبية في المنطقة، وشدد على ضرورة تسوية مشاكل المنطقة من قبل دولها.