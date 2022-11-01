رئيس الوزراء العراقي يقيل مسؤولين أمنيين كبار ومستشارين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، سلسلة قرارات شملت إعفاء مسؤولين آمنيين كبار ومستشارين بالحكومة السابقة من مناصبهم.

وذكرت مصادر في الحكومة العراقية أن القرارات شملت إعفاء رائد جوحي رئيس جهاز المخابرات العراقية، وحميد الشطري رئيس جهاز الأمن الوطني، ونعيم مهدي مستشار جهاز الأمن الوطني، وأمين العاصمة بغداد عمار موسى كاظم من منصبه.

وشملت القرارات إعفاء مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الحكومة، وإحالة الفريق الركن حامد مهدي الزهيري قائد الفرقة الخاصة لحماية المنطقة الخضراء إلى وزارة الدفاع.

ورجحت المصادر أن يكلف رئيس الحكومة العراقي الفريق الأول الركن طالب شغاتي لمنصب رئيس جهاز المخابرات العراقية.