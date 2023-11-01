عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مخبزا في حي النصر بغزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف استهدف مخبزا في شارع النصر بمدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف تجمعا للمواطنين كانوا يصطفون أمام مخبز الشرق، ما أدى لوقع عشرات الشهداء والجرحى.



وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف القصف الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف التي تعمل على نقلهم إلى المستشفيات.



وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعب فلسطين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 8850 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح.



وأضافت خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم الأربعاء، إن 8720 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 130، والجرحى إلى 2100، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.



وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.



وأشارت إلى أن مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، علما أنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، كما أن مستشفى الشفاء الطبي مهدد بالتوقف كليا عن العمل خلال اقل من 24 ساعة.