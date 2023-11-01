مسؤول إسرائيلي: بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة المقبل

قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة " تايمز أوف إسرائيل " اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سوف يقوم بزيارته الثانية في زمن الحرب إلى إسرائيل يوم الجمعة المقبل.

كان بلينكن قد زار إسرائيل في 12 أكتوبر وعقد اجتماعا استمر ثماني ساعات تقريبا مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مستهل جولة إقليمية شملت خمس دول أخرى في إطار سعيه لبناء تحالف ضد حماس بينما ينسق مع الحلفاء لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن.

يشار إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد اوستن قاما أيضا في الشهر الجاري بزيارة تضامنية مع إسرائيل عقب هجوم حماس في السابع من نفس الشهر والذي تضمن إطلاق صواريخ واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن إسرائيليين وأجانب واقتيادهم إلى قطاع غزة .

وأعلن بايدن ، في خطاب متلفز من المكتب البيضاوي في العشرين من الشهر الجاري أنه سيطلب من الكونجرس تخصيص حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل.