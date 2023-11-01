 عودة تدريجية للاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 1 نوفمبر 2023 2:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

عودة تدريجية للاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 2:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 2:30 م
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، عودة الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي، وذلك بعد انقطاع دام 12 ساعة.

وقالت الشركة في تدوينة عبر حسابها على موقع فيسبوك: «نود أن نعلن عن بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في مختلف مناطق القطاع، و ذلك بعد أن تم فصلها من الجانب الإسرائيلي صباح اليوم».

وكانت الاتصالات والإنترنت قد قطعت عن قطاع غزة يوم الجمعة للمرة الأولى خلال العدوان الراهن.

وفيما كان قطاع غزة معزولا في ذلك الوقت عن العالم، فقد ارتكب جيش الاحتلال جرائم مروعة ضد الفلسطينيين خلفت مئات الشهداء والجرحى، بجانب دمار كبير.

ولليوم الـ26، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، و2290 سيدة، وإصابة 22 ألفا و219 شخصا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك