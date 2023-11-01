صلاح ورباعي الأهلي مرشحون لجائزة أفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، عن جائزة أفضل لاعب أفريقي.

وتواجد محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، ضمن المرشحين للقائمة التي ضمت 30 لاعبًا، وذلك بعد أيام قليلة من تواجده في المركز الحادي عشر من جائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة فراسن فوتبول الفرنسية.

وكان محمد صلاح قد تواجد ضمن القائمة بعدما قدم أداءً مميزًا في الموسم الجاري مع ليفربول، حيث لعب 13 مباراة وسجل خلالهم 10 أهداف وقدم 4 تمريرة حاسمة.

بالإضافة إلى صلاح فقد تواجد أيضًا رباعي النادي الأهلي، محمد الشناوي، بيرسي تاو، محمود كهربا، محمد عبد المنعم ضمن القائمة وذلك بعدما قادوا الفريق الأحمر للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة.

وجاءت أسماء الـ30 لاعبًا كالتالي:

"رامي بن سبعيني (الجزائر)، رياض محرز (الجزائر)، إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو)، فرانك أنجويسا (الكاميرون)، فينسينت أبو بكر (الكاميرون)، إبراهيم سنجاري (كوت ديفوار)، محمد الشناوي (مصر)، محمد عبد المنعم (مصر)، محمود كهربا (مصر)، فيستون مايلي (الكونغو)، شانسيل مبيمبا (الكونغو)، سيكو فوفانا (كوت ديفوار)، أشرف حكيمي (المغرب)، يفيس بيسوما (مالي)، سيرهو جيراسي (غينيا)، توماس بارتي (غانا)، محمد قدوس (غانا)، محمد صلاح (مصر)، يوسف النصيري (المغرب)، ياسين بونو (المغرب)، يحيى جبران (المغرب)، سفيان أمرابط (المغرب)، حكيم زياش (المغرب)، عز الدين أوناحي (المغرب)، محمد علي بن رمضان (تونس)، بيرسي تاو (جنوب أفريقيا)، بابي سار (السنغال)، ساديو ماني (السنغال)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، بيتر شالوليلي (ناميبيا)".