المقاومة الفلسطينية تعلن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا

أعلنت المقاومة الفلسطينية، مقتل عدد من المحتجزين لديها في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان نشرته عبر حسابها على تليجرام، إن سبعة من المحتجزين المدنيين لديها قتلوا في مجزرة جباليا، بينهم ثلاثة من حملة الجوازات الأجنبية.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع 400 شخص بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي، إن الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بستة قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل.