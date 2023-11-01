وزير الدفاع الإسرائيلي: ألقينا أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، مشيرًا إلى أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.



وأضاف جالانت، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحرب لها ثمن باهظ، معقبًا: «المعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا ونواصل إعادة تقييم استراتيجيتنا أولا بأول».



وأكمل: «أمام المقاومة الفلسطينية خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامهم، نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف تم القضاء عليهم»، وفقًا لادعاءاته.



وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: «أقاسم عائلات الجنود أحزانهم.. أعرف أن عائلات الجنود يعيشون قلقا وأنا أدعمهم وأقول لعائلات المخطوفين لن ننساكم».