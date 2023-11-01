محكمة برازيلية تمنع الرئيس السابق بولسونارو من الترشح لإعادة انتخابه

حُرم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو مرة أخرى من الحق في الترشح للانتخابات.

وقد لا يتم انتخاب بولسونارو ، الذي كان رئيسا للدولة في البرازيل من 2019 إلى 2022 ، لأي منصب عام حتى عام 2030 ، حسبما قضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل يوم الثلاثاء.

وهذا هو الحكم الثاني ضد الرئيس السابق. وفي يونيو، منعته المحكمة بالفعل من الترشح لمنصب عام لمدة ثماني سنوات بسبب التشكيك في النظام الانتخابي في البرازيل خلال فترة رئاسته للدولة.

وشكك بولسونارو مرارا في موثوقية النظام الانتخابي ولم يعترف أبدا بهزيمته الانتخابية ضد الزعيم اليساري والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبعد أيام قليلة من تولي لولا منصبه، اقتحم أنصار بولسونارو الراديكاليون المباني الحكومية في برازيليا لإظهار رفضهم لنتيجة الانتخابات، مما تسبب في أضرار جسيمة.

ويتعلق الحكم الصادر يوم الثلاثاء بالعطلة الرسمية في سبتمبر من العام الماضي قبل الانتخابات. ووجدت المحكمة الانتخابية العليا أن الرئيس آنذاك بولسونارو أساء استخدام الاحتفالات لأغراض الحملة الانتخابية.

وخلال العروض العسكرية في برازيليا وريو دي جانيرو ، قام بولسونارو بحملة ضد منافسه لولا.

ولا تمدد الإدانة الجديدة حظر بولسونارو من المناصب العامة إلى ما بعد عام 2030. ومع ذلك ، يجب على محاميه الآن إعادة استئناف هذا القرار إلى جانب حكم يونيو إذا كانوا يريدون تمهيد الطريق أمام بولسونارو للترشح للرئاسة في عام 2026.