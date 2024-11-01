أمريكا: حريق هائل يغلق جسر نهر أوهايو قرب سينسيناتي ويدمر هيكله الفولاذي

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أغلق حريق هائل اندلع أسفل جسر يمتد بطول نهر أوهايو، طريقا مزدحما بين مدينة سينسيناتي وشمال ولاية كنتاكي الأمريكية اليوم الجمعة، وألحق أضرارا بجزء من الهيكل الصلب للجسر ، ولكن بدون وقوع إصابات.

وقالت إدارة مطافئ سينسيناتي اليوم الجمعة، إن الحريق اندلع خلال الليل قرب ملعب أسفل الجسر ، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع رقم 471 .

وأظهر مقطع فيديو ارتفاع ألسنة اللهب لأكثر من 40 قدما واشتعال جزء قصير من الجسر المعروف بأقواسه الصفراء قرب وسط مدينة سينسيناتي.

وأفادت فرق الإطفاء بأن قطعا خرسانية سقطت من جسم الجسر وأن الحريق أدى إلى تشويه عدد قليل من دعاماته المصنوعة من الصلب.

وقال مات برونينج ، المتحدث باسم وزارة النقل في أوهايو، إن الضرر الأكبر تمثل في حارات الجسر المتجهة جنوبا المؤدية إلى كنتاكي وإن عملية الإصلاح ستستغرق عدة أسابيع.

وأضاف ، أنه سيتعين استبدال ثلاث دعامات على الأقل وجزء من الطريق.

وقال فرانك ماكينلي ، رئيس إدارة الإطفاء في المدينة، إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

وأضاف أن الهياكل الخشبية والبلاستيكية في أرض الملعب أسفل الجسر ساهمت فى تأجيج نار الحريق .