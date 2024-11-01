مقتل ثمانية أشخاص على الأقل إثر انهيار سطح لمحطة للسكك الحديدية بشمالى صربيا

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انهار سطح خرساني فوق مدخل محطة للسكك الحديدية في مدينة نوفي ساد بشمالى صربيا اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وقال وزير الداخلية الصربى إيفيتشا داتشيتش، إن أربعة أشخاص آخرين على الأقل نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة، بينما تمكن رجال الإنقاذ من التواصل مع شخصين لا يزالان مدفونين تحت أكوام من الخرسانة.

وتم إرسال سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ الأخرى إلى محطة وسط المدينة حيث كانت الجرافات تزيل الانقاض والحطام بحثًا عن ناجين.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أشخاصا يتنقلون ويتحركون داخل وخارج المبنى ويجلسون على مقاعد في يوم مشرق ومشمس قبل أن ينهار الهيكل الخرساني عليهم فجأة. وكان قد تم تجديد المبنى مؤخرا .

وقال داتشيتش إن عملية الإنقاذ كانت "صعبة للغاية" وأنها ستستمر لعدة ساعات أخرى على الأقل.

وذكر رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوتشيفيتش "هذه جمعة سوداء بالنسبة لنا، وبالنسبة لكل صربيا".

وأضاف فوتشيفيتش أن السطح تم بناؤه في عام 1964 وأن التحقيق جارٍ لتحديد ما حدث ومن المسؤول عن هذه المأساة.