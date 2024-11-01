ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة MSC Lirica

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الجمعة، السفينة MSC Lirica، التي ترفع علم بنما، والقادمة من ليماسول في طريقها إلى الإسكندرية.

وتحمل السفينة على متنها 2014 راكبًا و470 بحارًا من جنسيات أجنبية مختلفة. ومن المقرر أن تغادر ميناء بورسعيد اليوم لاستكمال رحلتها البحرية حول العالم.

وقدمت فرقة طلائع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد عروضًا فنية واستعراضية متنوعة، مرتدين زيًا بألوان علم مصر.

وفي سياق آخر، قام بعض السائحين بركوب الحناطير للقيام بجولة ميدانية حرة لمشاهدة المعالم السياحية والأثرية والتاريخية والحضارية بمحافظة بورسعيد.