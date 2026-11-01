إندونيسيا: رجال شرطة جاكرتا يوزعون الطعام على المشاركين في مسيرة التضامن مع فلسطين

استقبل رجال شرطة جاكرتا المشاركين في مسيرة التضامن مع فلسطين، التي أقيمت بالقرب من النصب التذكاري الوطني "موناس" في وسط جاكرتا اليوم الأحد ووزعوا الطعام عليهم، في إطار جهود الشرطة الرامية إلى تعزيز التواصل مع المجتمع.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة جاكرتا، كبير المفوضين بودي هيرمانتو إن خدمات الشرطة لا تركز فقط على الأمن لكن أيضا على جعل المشاركين والجمهور يشعرون بالأمان والراحة، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف بودي في جاكرتا اليوم الأحد، "نحن هنا انطلاقا من روح خدمة جاكرتا لضمان تمكن جميع المشاركين من حضور الفعالية بأمان وراحة".

وتابع بودي، أن رجال الشرطة اقتربوا من المشاركين، الذين كانوا يستريحون برفقة أطفالهم وحيوا الأطفال وتحدثوا مع السكان حول موقع الفعالية.