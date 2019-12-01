«سامسونج إلكترونيكس» تحشد حلولها الذكية فى معرض Cairo ICT

تعرض شركة «سامسونج الكترونيكس ــ مصر» أحدث تقنياتها وحلولها التكنولوجية العالمية لأول مرة فى مصر خلال جناحها المخصص بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا حيث قدمت حصريًا أحدث إصدارات منتجاتها من هواتف ذكية وتليفزيونات وباقة من حلولها الذكية سواء لقطاع الأعمال والشركات أو للأفراد.



وقال جايهوان لى، المدير التنفيذى لشركة سامسونج الكترونيكس مصر «تعد مشاركتنا فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، خطوة هامة لأعمالنا فى مصر، حيث نأمل بنهاية هذا العام الناجح لسامسونج التى حققت فيه نموًا فى حجم المبيعات، أن نستعرض جميع انجازاتها ومشاركتها مع عملائنا على تنوع احتياجاتهم وخلفياتهم. فقد حرصنا على تقديم أحدث تكنولوجيا فى جميع المجالات، ونفخر بتقديم منتجات محلية الصنع فى مصر من خلال مصنعنا الرائد فى بنى سويف، مثل شاشات QLED 8K».



وأضاف لى، «تتمحور رؤية سامسونج حول تقديم منتجات اعتمادًا على الذكاء الاصطناعى AI والحلول عبر انترنت الاشياءIoT، أينما كان المستخدم، لذلك فقد أبدعنا فى مجال الهواتف الذكية التى أصبحت امتدادًا ضروريًا لحياتنا اليومية، كما تمتد تقنياتنا للمنزل فكانت الأجهزة المنزلية المزودة بوسائل اتصال متقدمة ترتبط فيها ببعضها وبالأجهزة الأخرى».

استهلت «سامسونج المستقبل» من خلال اطلاقها هاتف «جالكسى فولد» الذى سيكون متاحًا خلال معرض Cairo ICT. يقدم الهاتف شاشة Flex اللامتناهية والقابلة للطى التى تعد أكبر شاشة هاتف جالاكسى على الإطلاق بتقنية Dynamic AMOLED بحجم 7.3 بوصة.



وتحضر هواتف Note 10 وNote 10+، بقوة خلال المعرض أيضًا إلى جانب هاتف «فولد».

تحمل تلفزيونات سامسونج QLED 8K المتاحة خلال أيام المعرض توقيع «صنع فى مصر». وتفخر سامسونج بإنتاجها لهذه التلفزيونات الرائدة عالميًا فى مصنع بنى سويف.



وقال المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التلفزيونات «تلتزم شركة سامسونج بتطوير قطاع التلفزيونات فى مصر، كونها من الأسواق الرئيسة فى مصر والمنطقة. ويعد تصنيع تلفزيونات QLED 8K فى مصر خطوة هامة من جانبنا للمساهمة فى دعم قيمة المنتج المحلى».

لدى سامسونج حلول رائدة فى مجال «المعيشة المتصلة» تقدمها من خلال الأجهزة المنزلية المختلفة من ثلاجات وغسالات وأجهزة التكييف التى تتصل مع بعضها ومع الأجهزة الأخرى فى المنزل عبر انترنت الأشياء Internet of Things IoT.



تطرح سامسونج خلال المعرض هذه الأجهزة وتستعرض خصائصها الجديدة، حيث تأتى الثلاجات بنظام ™Twin Cooling Plus الذى يخلق بيئة مواتية لحفظ المواد الغذائية الطازجة فى الثلاجة مع رطوبة تبلغ ‎70%‎، مقابل ‎30%‎ فى TMF التقليدية. لذلك تبقى المكونات طازجة لفترة أطول دون جفاف.



ولفتت المهندسة هبة صافى، مدير ادارة المنتجات بشركة سامسونج مصر، «لمفهوم إنترنت الأشياء القدرة على تغيير مجتمعنا، واقتصادنا وطريقة عيشنا. وواجبنا أن نتعاون معًا ــ كصناعة، وداخل القطاعات المختلفة ــ لتحقيق الاستفادة مما يعد به مفهوم إنترنت الأشياء».

وتمثل غسالة Activ DualWash، الأكثر نجاحًا لسامسونج مصر، عاملا هاما فى زيادة حصة سامسونج فى سوق الغسالات المنزلية، فقد صممت الشركة هذه الغسالة التى تعبأ من الأعلى بناء على حاجة المستهلكين لمعالجة ملابسهم قبل وضعها فى الغسالة الآلية.

وبالنسبة لفئة التكييفات، تعد تقنية WindــFree واحدة من أبرز ابتكارات سامسونج التى تقدمها فى هذا المجال. بعد الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة من خلال وضع Fast Cooling

تقدم سامسونج أيضًا خلال المعرض حلولًا لقطاع التجزئة والمتاجر؛ حيث تم تصميم حل MagicInfo™ Solution لدعم خط منتجات «حلول شاشات العرض» فى سامسونج لاحتياجات تتضمن زيادة التفاعل والتلقائية مع المستخدمين. يُمثل MagicInfo™Solution مجموعة من البرامج التى يمكن أن تناسب أغراضًا مختلفة أو احتياجات حسب اختلاف بيئات الاستخدام؛ حيث يعزز المحتوى الرقمى الخاص بالعرض بفاعلية ويساهم فى تحقيق الحد الأقصى من عائد الاستثمار (ROI).



من جانبه لفت حسام الكاشف، رئيس قطاع أعمال الـ B2B، إلى أهمية التواجد خلال معرض القاهرة للتكنولوجيا، وتقديم حلول ومنتجات سامسونج للأعمال حيث أن الشركة من الرواد فى مجال الحلول الذكية التى لا تقتصر فقط على الهواتف الذكية والحلول المنزلية، بل تمتد إلى زيادة الفعالية والإنتاجية فى بيئة العمل وحتى تحقيق عوائد استثمارية أفضل. مشيرًا إلى أن المعرض لا يعد فرصة لتقديم وعرض المنتجات فقط بل والتفاعل بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال خاصة من الشركات والمشروعات الناشئة التى تعد بيئات عملها بيئات خصبة قادرة على تبنى مزيد من الابتكار.

وأشار الكاشف إلى تقديم سامسونج أيضًا مجموعة من الأجهزة والشاشات المصممة خصيصًا لقطاع الضيافة والفنادق كونه من أهم القطاعات بالنسبة للسياحة ويعكس مدى تطوره صورة عن مصر كدولة متقدمة ذات بنية تحتية متطورة.