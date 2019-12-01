فايبر مصر تدشن 5 شركات تابعة مطلع العام القادم

كشف الدكتور أحمد مكى الرئيس التنفيذى لشركة فايبر مصر عن الاستراتيجية الخمسية للشركة خلال السنوات المقبلة من 2019 ــ 2024، والتى تتضمن تدشين شركة قابضة تتولى حزمة متكاملة من الخدمات التكنولوجية بين البنية التحتية، والكابلات البحرية، والبنية الأساسية المتعلقة ببناء المقار المناسبة لمراكز البيانات والخدمات التكنولوجية.



وأضاف أن الشركات الخمسة ستبدأ العمل مطلع العام المقبل تحت مظلة واحدة لشركة قابضة تضم الشركات الخمسة التابعة.



وقد فصّل مكى الشركات التابعة بداية من فايبر مصر للأنظمة والتى تم تدشينها من خلال الاستحواذ على شركة «أكيونوكس» نهاية عام 2018، وتهدف إلى التكامل مع جميع شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة فى القطاع لتوفير الأنظمة التكاملية وتكنولوجيات الإدارة لدى القطاعين العام والخاص.



ثم تطرق إلى الشركة الثانية تحت مظلة «القابضة» تحمل اسم Marine Africa ستضم الشركة فى هيكلها عدد من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، وبتدشينها ستصبح الشركة الأولى فى العالم التى تنطلق من القارة الإفريقية المتخصصة فى خدمات الكوابل البحرية، تبدأ من البحر الأبيض والمتوسط وتنتهى إلى تغطية افريقيا بالكامل.



وبين مكى أن الشركة الثالثة المزمع تدشينها تحمل اسم «Africa Tower» للاستثمار فى البنية الأساسية من أبراج التقوية محليا وعلى مستوى القارة، مشددا على أن ما يتم حاليا من تطوير فى المدن الجديدة، ومدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى الخطة القومية للطرق على مسافة 7000 كيلو متر كل تلك التوسعات تحتاج إلى تغطية مسبقة بخدمات المحمول للصوت والانترنت.



وتطرق للشركة الرابعة التى من المزمع أن تقدم خدماتها فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وتركز على أنشطة الاستثمار فى مراكز البيانات والمعلومات، مؤكدا أن معرض Cairo ICT سيشهد توقيع الشركة عددا من الاتفاقيات مع 4 شركات عالمية من مزودى التكنولوجيا الحديثة للاستثمار فى مجال مراكز البيانات العملاقة الهجينة.



وتأتى الشركة الأخيرة كذراع متخصص فى البنية الكهروميكانيكية مثل طريقة إنشاء وتجهيز المبانى التكنولوجية، ومراكز البيانات وإدارات التحكم، أوضح مكى إن «فايبر مصر» بصدد توقيع اتفاقية مع الشركة التى قامت بتدشين مراكز بيانات عملاقة.