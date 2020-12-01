 اتفاق بين السودان والمعونة الأمريكية لتمويل شراء قمح بقيمة 20 مليون دولار - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 11:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

اتفاق بين السودان والمعونة الأمريكية لتمويل شراء قمح بقيمة 20 مليون دولار

علم السودان وأمريكا
علم السودان وأمريكا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 10:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 10:55 م

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم توقيع اتفاق بين برنامج المعونة الأمريكية ووزارة المالية السودانية، يتم بمقتضاه تمويل شراء قمح للسودان بقيمة 20 مليون دولار.

وذكرت السفارة الأمريكية في الخرطو، في بيان، أن برنامج المعونة الأمريكية وقع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية السودانية لتمويل شراء 67,500 طن متري من القمح بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت أن القمح سيوفره برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن القمح المستورد عبر البرنامج سيساعد في سد النقص الذي يعاني منه السودان في القمح.

وأكدت أن الإدارة الأمريكية تظل شريكا وصديقا مقربا للسودان وشعبه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك