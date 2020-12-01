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ضرب زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ليل الاثنين/الثلاثاء أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلومترا تحت سطح الأرض.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.