 زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 5:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 5:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 5:02 ص

 ضرب زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ليل الاثنين/الثلاثاء أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك