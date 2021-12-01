تقدم المحامى سمير صبرى ببلاغ للنائب العام، ضد المطرب الشعبي عمر كمال، يتهمه بالإساءة للأرض المصرية أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض.

وقال صبرى فى بلاغه إن عمر كمال ظهر فى إحدى الحفلات بمدينة الرياض وقال نصًا "خليتها تمور وحليب بدل من خمور وحشيش عشان أنا واقف على أرض البلد الطاهرة"، وأنه سبق وأن غنى تلك الأغنية بكلماتها الأصلية فى أرض مصر وكأن ما قاله المبلغ ضده يسيء إلى أرض مصر، وكأنها هى أرض "الخمور والحشيش".

وأضال البلاغ أن الغرض من تلك الكلمات تلويث سمعة مصر، وحضارتها الفنية الشامخة، ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة مما يسئ إلى سمعة واسم الدولة المصرية بين دول العالم، والحط من كرامة المصريين.

وطالب صبرى في بلاغه إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وإحالة عمر كمال للمحاكمة الجنائية العاجلة.