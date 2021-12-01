 وزير الداخلية الليبي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يبحثان مستجدات العملية الانتخابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الداخلية الليبي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يبحثان مستجدات العملية الانتخابية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 1:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 1:15 ص

بحث وزير الداخلية الليبي خالد مازن اليوم /الثلاثاء/ مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية وتأمينها.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - جملة من التحديات الأمنية التي قد تعترض سير العملية الانتخابية والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
من جانبه، أكد كوبيش عمق الشراكة مع وزارة الداخلية الليبية، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي بهذا الاستحقاق، موضحاً أن الأمم المتحدة ستقدم المساعدة للوزارة لأداء مهامها الكاملة لضمان حماية هذا الاستحقاق والوصول إلى انتخابات نزيهة.

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