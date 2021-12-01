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بسرعة الصاروخ.. صلاح يسجل الثنائية بمرمى إيفرتون بطريقة رائعة

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 11:53 م

وقع محمد صلاح نجم ليفربول على هدفه الثاني في مباراة فريقه ضد إيفرتون، المقامة مساء اليوم الأربعاء، بطريقة رائعة.

وانطلق صلاح بالمرة من قبل نصف الملعب وظل يركض بها حتى سكنها بشباك جوردان بيكفورد معلنا هدف ليفربول الثالث بالمباراة.

ووقع صلاح على الهدف الثاني في المباراة، فيما تقدم جوردان هندرسون نجم وسط الفريق. ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا في صدارة جدول ترتيب الهدافين وبفارق 4 عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي مهاجم ليستر.

وتشير نتيجة المباراة لتقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى الدقيقة 75 من عمر اللقاء.


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