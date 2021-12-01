ضبط مسجل خطر طعن سائق بسبب أولوية تحميل الركاب بالعمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص، عاطل شرع في قتل سائق وأصابه بطعنه نافذة في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب أولوية تحميل الركاب بمنطقة نصر الدين بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

وتلقي الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب مشاجرة ووجود مصابا بمنطقة نصر الدين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل الحادث.

وتبين نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" وسائق لخلافات علي أولوية تحميل الركاب، وخلال ذلك أخرج العاطل سلاح أبيض مطواة من طيات ملابسه وسدد طعنه نافذة إلي السائق الذي سقط مصابا، ونقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.