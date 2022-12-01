نقل الأسطورة البرازيلية بيليه للمستشفى مجددا

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نقل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه - 82 عاما - إلى المستشفى مجددا، فيما ذكرت ابنته كيلي على "انستجرام": "لا مفاجآت أو أمور طارئة" وأنه سيتم تعديل دواء والدها في العيادة.

في المقابل، أشارت النسخة البرازيلية من شبكة "إسبن" إلى أن بيليه أصيب بتورم في جميع أنحاء جسده وأن الأطباء في مستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو يشعرون بالقلق من أن العلاج الكيميائي قد لا يجدي بعد الآن مع الأورام في مختلف أعضاء جسم النجم السابق.

وكان بيليه خضع في سبتمبر 2021 لاستئصال ورم من القولون، اكتشفه الأطباء خلال إجراء فحوص طبية روتينية لأسطورة كرة القدم البرازيلي.

وبعد إجراء الجراحة، خضع بيليه للعلاج والرعاية بوحدة العناية المكثفة حيث ظل في المستشفى لمدة شهر بعد إجراء الجراحة.

وبعد ذلك، تردد بيليه على المستشفى للحصول على جرعات العلاج الكيماوي.

وأثارت الحالة الصحية لبيليه القلق بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، وخضع لعدة جراحات في الفخذ.

كما كان يعاني من مشاكل في العمود الفقري والركبتين.

وتوج بيليه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 3 مرات في 1958 و1962 و1970 علما بأنه خاض 92 مباراة دولية مع منتخب بلاده.