مصرع عامل إثر انقلاب دراجة بخارية بمنشأة القناطر

لقى عامل مصرعه، إثر انقلاب دراجة بخارية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يوقوع حادث مرورى بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين أن عامل يقود دراجة بخارية انقلبت به، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.