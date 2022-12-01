الشرطة البريطانية: ضبط شخصين بتهمة محاولة تهريب مهاجرين إلى المملكة المتحدة

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن الشرطة البريطانية ألقت القبض على شخصين في نوتنجهام بتهمة محاولة تهريب المهاجرين إلى المملكة المتحدة.

وداهم ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عنوانًا قبالة مانسفيلد في شيروود، في نوتنجهامشير، واعتقلوا رجلين ألبانيين تتراوح أعمارهم بين 48 و 44 للاشتباه في أنهما يساعدان في الهجرة غير القانونية، حسبما ذكرت صحيفة "اكسبرس" البريطانية.

ووفقاً للتحقيق الذي أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة فقد حاول الشخصين في 30 أكتوبر الوصول للساحل البريطاني بزورق مطاطي صلب عالي القوة بميناء بلدة نيوبورت.

وتظهر الأرقام أن أكثر من 43 ألف مهاجر عبروا القنال الانجليزي إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام.