بايدن يستقبل ماكرون بالبيت الأبيض في زيارته رسمية لواشنطن

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استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته بريجيت، في البيت الأبيض.

كما كان في استقبال الرئيس الفرنسي وقرينته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ونخبة من الوزراء.

وجرى عزف السلام الوطني للولايات المتحدة وفرنسا، كما تم إطلاق طلقات مدفعية.

وفي كلمة أمام البيت الأبيض، أكد الرئيسان الشراكة الوثيقة بين البلدين، حتى في مواجهة الأزمات الجارية.

وقال ماكرون إن الحرب الروسية على أوكرانيا و"أزمات متعددة تواجه بلدينا ومجتمعينا" تعني أنه "يجب علينا مرة أخرى أن نصبح معا في المعركة".

ووصل ماكرون إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر أمس الأول الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر عدة أيام. وعلى عكس زيارات العمل المعتادة، كان البروتوكول أكثر تعقيدا، حيث يشمل بنودا خاصة في البرنامج مثل إقامة مأدبة رسمية.

وماكرون، هو أول ضيف أجنبي في فترة رئاسة بايدن، يحظى بهذا التكريم.