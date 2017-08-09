 الجيش الأمريكي: العملية التي قادت إلى مقتل زعيم داعش نفذها الجيش السوري الحر في درعا - بوابة الشروق
الخميس 1 ديسمبر 2022 9:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

الجيش الأمريكي: العملية التي قادت إلى مقتل زعيم داعش نفذها الجيش السوري الحر في درعا

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:06 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:06 ص

أفاد بيان صادر من الجيش الأمريكي بأن العملية، التي قادت إلى مقتل زعيم داعش الإرهابي "أبو الحسن القريشي"، نفذها الجيش السوري الحر بمحافظة درعا بسوريا في منتصف أكتوبر الماضي.

وأكد البيان وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أن تنظيم داعش الإرهابي مازال يشكل خطرا على المنطقة، مضيفا أن القيادة المركزية الأمريكية تعمل على التركيز مع الحلفاء والشركاء على هزيمته، وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن في وقت سابق عن مقتل زعيمه "أبو الحسن القريشي".

وقال المتحدث باسم التنظيم الإرهابي، أبو عمر المهاجر، إن التنظيم استقر على مبايعة أبو الحسين الحسيني كخليفة جديد، فيما لم يعلن التنظيم تفاصيل أو كيفية مقتل زعيمه.

يذكر أن زعيم التنظيم زيد العراقي، المكنى "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، قد ترددت أنباء عن إلقاء القبض عليه في مايو الماضي خلال عملية أمنية نفذت في إسطنبول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك