الجيش الأمريكي: العملية التي قادت إلى مقتل زعيم داعش نفذها الجيش السوري الحر في درعا

أفاد بيان صادر من الجيش الأمريكي بأن العملية، التي قادت إلى مقتل زعيم داعش الإرهابي "أبو الحسن القريشي"، نفذها الجيش السوري الحر بمحافظة درعا بسوريا في منتصف أكتوبر الماضي.

وأكد البيان وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أن تنظيم داعش الإرهابي مازال يشكل خطرا على المنطقة، مضيفا أن القيادة المركزية الأمريكية تعمل على التركيز مع الحلفاء والشركاء على هزيمته، وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن في وقت سابق عن مقتل زعيمه "أبو الحسن القريشي".

وقال المتحدث باسم التنظيم الإرهابي، أبو عمر المهاجر، إن التنظيم استقر على مبايعة أبو الحسين الحسيني كخليفة جديد، فيما لم يعلن التنظيم تفاصيل أو كيفية مقتل زعيمه.

يذكر أن زعيم التنظيم زيد العراقي، المكنى "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، قد ترددت أنباء عن إلقاء القبض عليه في مايو الماضي خلال عملية أمنية نفذت في إسطنبول.