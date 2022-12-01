الزعيم الكوري الشمالي يرقي طيارين ويجتمع مع حزب العمال وسط مخاوف من تجربة نووية سابعة

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يتحدث في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم يوم الثلاثاء. (صورة لرويترز من وكالة الأنباء المركزية الكورية.

قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بترقية طيارين شاركوا في طلعات احتجاجية ضد كوريا الجنوبية الشهر الماضي، والتقاط صور تذكارية معهم.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ أن بيونج يانج احتفلت بعيد الطيران يومي 28 و29 نوفمبر الماضي، وأن أمرا صدر من رئيس اللجنة المركزية العسكرية لحزب العمال بكوريا الشمالية بترقية الطيارين "برتبة واحدة".

وأوضحت الوكالة أن "الزعيم كيم دعا 705 طيارين، شاركوا في طيران قتالي كامل جرى في يوم الرابع من نوفمبر الماضي بمشاركة 500 طائرة حربية من مختلف الأنواع، واستمر لمدة ثلاث ساعات و47 دقيقة، إلى مقر اللجنة المركزية لحزب العمال لتشجيعهم".

وكانت كوريا الشمالية قد نفذت يوم 4 نوفمبر، تحليقا احتجاجيا ضد تدريبات "فيجيلانت ستورم"، العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتحتفل كوريا الشمالية منذ عام 2012 بذكرى يوم 29 نوفمبر، وهو التاريخ الذي أسس فيه الزعيم السابق كيم إيل سونج فيلق الطيران، باعتباره "يوم الطيران".

ومن ناحية أخري بحث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون اليوم الخميس عقد اجتماع رئيسي لحزب العمال الحاكم في وقت لاحق خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك خلال ترؤسه جلسة المكتب السياسي للحزب، ويأتي الاجتماع وسط مخاوف متزايدة من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا تجربتها النووية السابعة.

وقال الرئيس الكوري خلال الجلسة، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، والتي نقلتها وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إن الظروف الداخلية والخارجية لعام 2022 التي نشأت على تقدم الثورة الكورية، كانت مليئة بالشدائد غير المسبوقة التي اختبرت إرادتنا وكفاءتنا القتالية، لافتا إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، فإنها قد فتحت مرحلة جديدة للتطور الملحوظ للدولة ورفع هيبتها وشرفها إلى مستوى جديد بفضل القيادة الصحيحة للجنة المركزية للحزب.

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب قرر عقد الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة للحزب في أواخر ديسمبر، لمراجعة تنفيذ سياسات الحزب والدولة لعام 2022 ومناقشة واتخاذ قرار بشأن خطط العمل لعام 2023، وسلسلة من القضايا المهمة الناشئة عن تطور الحزب والثورة في الوقت الحاضر.