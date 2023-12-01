مدير الرياضة بدمياط يعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات بالمديرية

عقد الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اجتماعاً في مكتبه مع مديري إدارات الديوان العام والإدارات الفرعية، حيث شدد على اتباع وتنفيذ إجراءات عوامل الأمن والسلامة الإنشائية والصناعية بمقرات مراكز الشباب والملاعب المنجلة، وسرعة تركيب الكاميرات للمراكز التى لم تركب بها بعد، وإصلاح المعطل منها في أقرب وقت.

وأوضح بيان أصدره الدكتور وليد الشاذلي، أنه شدد على تغطية الأسلاك وجميع التركيبات الكهربائية، واتخاذ إجراءات السلامة في أعمدة الإنارة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وقت العواصف وهبوب الرياح، كما قام بالتنبيه على تغطية بيارات الصرف المفتوحة، والتي قد تعرض حياة الأعضاء للخطر، كما وجه بضرورة التوزيع العادل للعمالة لتغطية القصور في بعض مراكز الشباب.

ونوه «الشاذلي» بضرورة المرور وتكثيف المتابعة لمختلف الأنشطة، وتسجيل الأنشطة والفعاليات في السجلات المختلفة بالمراكز، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط