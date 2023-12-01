 مدير حملة يمامة: مدير حملة يمامة: قد يكون لنا نصيب الأسد من أصوات المصريين في الخارج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير حملة يمامة: مدير حملة يمامة: قد يكون لنا نصيب الأسد من أصوات المصريين في الخارج

عصام الصباحي
عصام الصباحي
علي كمال
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 10:23 م | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 10:26 م

عصام الصباحي: 8 آلاف صوت لمرشحنا في الكويت

أكد عصام الصباحي، مدير حملة الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن المشهد الحالي يطمئن الوفديين، مشيرا إلى أن حصول يمامة على 8 آلاف صوت في الكويت.

وأضاف مدير حملة الدكتور عبد السند، في المؤتمر الانتخابي الرابع بمنطقة المرج، منذ قليل، أن جميع سفاراتنا لنا نصيب كبير فيها، والدكتور عبدالسند يمامة قد يكون له نصيب الأسد.

وأوضح الصباحي، أنه لابد من توجه كل المواطنين من أصحاب الحق في التصويت للمشاركة في الانتخابات داخل مصر، مشددا على أهمية أن يكون حزب الوفد مؤثرا ويعود مرة أخرى للحكم في عهد الدكتور عبد السند يمامة.

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