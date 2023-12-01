قطر: المفاوضات لا تزال مستمرة مع الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى الهدنة

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الإسرائيليين والفلسطينيين "بهدف العودة إلى حالة الهدنة".



وأضافت الوزارة، خلال بيان، ان "استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يُعقِّد جهود الوساطة"، بحسب وكالة "رويترز".



وكانت حركة حماس الفلسطينية حملت، اليوم الجمعة، جيش الاحتلال الإسرائيلي مسئولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة، بعدما وصفته برفض التعاطي مع عروض الإفراج عن المحتجزين.



وقالت الحركة في بيان نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن "الاحتلال رفض التعامل مع كل عروضنا لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف عدوانه الإجرامي على قطاع غزة"، مضيفة: "عرضنا تبادل الأسرى وكبار السن وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي لكن الاحتلال رفض".



وانتهت رسميا، صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام.



وشنت المدفعية والبوارج والطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة.



كما اندلعت اشتباكات بين عناصر الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع، وفي محاور التوغل المختلفة بمدينة غزة ومناطق محافظة الشمال.