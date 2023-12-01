قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الواقع الصحي في شمال قطاع غزة "مؤلم وكارثي"، مؤكداً أن مستشفيات الجنوب مستنزفة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وأكد القدرة لقناة "الجزيرة" الفضائية، اليوم الجمعة، أن الهدنة الإنسانية التي انتهت صباح اليوم الجمعة، لم تسعف المنظومة الصحية، وعبر عن مخاوف من فقدان الكثير من الأرواح في الفترة القادمة.



وطالب المتحدث باسم الوزارة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي المتأزم بالقطاع، مشدداً على أن الأولوية حاليا لتدفق المساعدات الطبية والوقود إلى المستشفيات وإسعاف الجرحى.



من جانبه، أوضح مدير الدفاع المدني في شمال غزة لـ"الجزيرة" أنهم يفتقرون لوجود آليات تعمل في المنطقة، مشيراً إلى أن عناصر الدفاع المدني تتحرك دون آليات إلى الأماكن المستهدفة وتحاول إنقاذ الضحايا.



في السياق ذاته، أفادت "الجزيرة" بارتفاع اعداد الشهداء منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة صباح اليوم الجمعة، إلى 37، بعد سقوط 4 شهداء في قصف على منزل برفح.



واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأوقعت عشرات الشهداء والمصابين من بينهم 10 شهداء في قصف استهدف مخيم المغازي وسط غزة.



وانتهت رسميا صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام.



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر عسكري، قوله إن الحرب ستستمر في الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها، وفقاً لـ"الجزيرة".